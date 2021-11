Palmeri: «Inter-Napoli, Inzaghi cambia. Barella senza benzina, Dzeko torna»

In vista di Inter-Napoli Inzaghi sta pensando di fare qualche cambio di formazione, secondo Tancredi Palmeri. Il giornalista, in collegamento da Milano per Sportitalia Mercato, dà per possibile il ritorno di Dzeko e sottolinea la stanchezza di Barella.

LE CONDIZIONI – A poco meno di cinque giorni da Inter-Napoli il giornalista Tancredi Palmeri vede qualche problema: «L’Inter arriva malissimo, perché ovviamente ha perso Stefan de Vrij per tre partite. Due fondamentali, perché Napoli vuol dire rimanere in lotta per il titolo e lo Shakhtar Donetsk rimanere in lotta per la Champions League. Alessandro Bastoni non è sicuro che sia recuperato, Simone Inzaghi sta pensando se fare la difesa a tre con Andrea Ranocchia e Federico Dimarco. Per Nicolò Barella la benzina è vuota, ha dato tutto per tanto tempo, Edin Dzeko non ha giocato con la Bosnia però dovrebbe recuperare».