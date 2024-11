Palmeri: «Inter-Napoli? Conte con l’elmetto. Inzaghi farà questo!»

Palmeri dice la sua su Inter-Napoli, scontro al vertice in programma domani a San Siro. Il collega si esprime sui piani partita di Conte e Inzaghi.

ELMETTO – A presentare la partita di domani sera, Tancredi Palmeri dalle colonne di Sportitalia.it: «Inter-Napoli sarà scontro ad alta tensione agonistica. Potete stare certi che Conte abbia martellato tutta la settimana nella testa dei suoi: “ecco adesso vi trattano con disprezzo per la sconfitta dell’Atalanta dicendo che alla prima prova difficile non siete stati all’altezza, lo vedete?”. E quindi il Napoli verrà metaforicamente con l’elmetto a San Siro: come e più di quanto visto contro la Juventus e il Milan, perché adesso oltre alla motivazione si aggiunge il senso di rivalsa. Concedere nulla, essere spietati nella propria metà campo, e sfruttare le aperture che concederà l’Inter. Sarà il piano di Conte, al quadrato».

Inter-Napoli, Inzaghi e la strategia per lo scontro con Conte

PIANO NERAZZURRO – Poi Palmeri indica la strategia dei nerazzurri: «Dal canto suo l’Inter ha appena vinto una partita di lotta come poche volte le è accaduto e le è stato necessario. Sarà più stanca, ma è in gran fiducia per i risultati e per essere riuscita nel proprio piano. Forse Simone Inzaghi comincerà a gran ritmo, ma complice le energie contingentate dopo il primo quarto d’ora ragionerà sulla gestione della partite, provando a concretizzare Conte, attirandolo fuori dal proprio nido di ragni e irretendo gli avversari».