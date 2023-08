Palmeri: «L’Inter contro il Monza trova chi ha qualcosa in più del Barcellona»

Palmeri avverte l’Inter in vista della partita di domani col Monza, che inaugura la Serie A delle due squadre. Il giornalista, intervenuto fuori dal Meazza durante la diretta di Sportitalia, trova un’insidia in particolare.

AVVERSARIO OSTICO – Tancredi Palmeri avverte sulle difficoltà che presenta Inter-Monza: «Domani c’è una squadra che ha qualcosa in più del Liverpool e qualcosa in più del Barcellona. Sono pazzo? No. Negli ultimi due anni Simone Inzaghi è riuscito a battere il Liverpool e il Barcellona, ma non il Monza. Ha fatto percorso imbattuto, pareggiando in casa e vincendo a San Siro. Vero che non c’è più l’anima della regia con Nicolò Rovella e Stefano Sensi, poi Carlos Augusto è passato proprio all’Inter, ma Raffaele Palladino ha una sua idea di gioco. E l’ha dimostrato l’anno scorso, quando per quattro mesi non ha avuto Rovella e Sensi. Inzaghi ha già conosciuto che razza di animale sia Palladino».