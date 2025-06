Palmeri: «Inter, al Mondiale rischi già al girone! Ringiovanire ma con qualità»

Palmeri parla del Mondiale per Club che impegnerà Inter e Juventus durante questo mese di giugno. Poi un pensiero anche sul mercato. Le sue parole a Sportitalia.it.

SOLDI PER IL MERCATO – Tancredi Palmeri parla della Beneamata che deve ringiovanire la rosa: «I soldi servono soprattutto all’Inter, che deve ringiovanire ma farlo con qualità. Con tutte le difficoltà dell’allungare ulteriormente una stagione infinita, anche per questo per Inter e Juventus il Mondiale per Club è fondamentale. I soldi che si incassano sono tantissimi, non a caso club come Milan, Manchester United, Barcellona, Liverpool etc stanno già bussando alla FIFA per fare allargare la prossima edizione a 48 squadre e cambiare i criteri di accesso».

BORSINO MONDIALE PER CLUB – Poi il parere di Palmeri sul Mondiale: «Incredibilmente, l’Inter che fino a due settimane fa poteva puntare comodamente ai quarti di finale e provare a giocarsela per arrivare fino in fondo, invece adesso rischia di brutto già nel girone. Il River Plate è una squadra che ti incarta; Monterrey e Urawa Red Diamonds hanno dalla loro sapienza tattica e atletismo che in questo momento particolare della stagione ti possono mandare fuori giri. E soprattutto, sono tre squadre che da mesi pensano a questa partita, molto differentemente rispetto ai nerazzurri. Per la Juventus è un poco più semplice: il primo posto, rispetto all’Inter, sembra proibitivo. Ma la qualificazione è molto più probabile. E differentemente dall’Inter, l’assetto psicologico è di chi non ha niente da perdere».