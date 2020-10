Palmeri: “Inter-Milan cambia la prospettiva della stagione. Ultimo derby…”

Tancredi Palmeri

Inter-Milan si avvicina: mancano meno di dieci giorni al derby. Tancredi Palmeri, ospite di “Sportitalia Mercato”, ha iniziato ad anticipare i temi della stracittadina partendo dall’ultimo precedente di febbraio, con la rimonta nella ripresa da 0-2 a 4-2.

CHI PERDE SI FERMA – Così Tancredi Palmeri: «Il Milan credo che arrivi da sette-otto derby consecutivi senza vincere. L’anno scorso il primo tempo era in vantaggio 0-2, nel secondo tempo non c’è stata partita. L’Inter ha buttato via i rossoneri, che sul piano del gioco non l’hanno mai vista. Se dovessi giocarmela, qualunque sia il risultato, cambia la prospettiva della stagione. L’Inter non può perderlo: se il Milan perde fa anche parte della normalità in questo momento».