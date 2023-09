Palmeri: «Inter, la mancata rimonta col Sassuolo indica un rischio»

C’è un problema per l’Inter, secondo Palmeri. Il giornalista dà una sensazione sulla squadra di Inzaghi, che poi non è altro che una tendenza già vista nella stagione 2021-2022: le sue parole in collegamento con Sportitalia Mercato.

OCCHIO AL RISCHIO – Tancredi Palmeri guarda la classifica a fine turno infrasettimanale: «Sul piano del gioco nessuna delle competitor dell’Inter si è avvicinata. C’è però una cosa: le altre riescono a vincere giocando male. Vedi il Milan col Verona e in parte col Cagliari, o la Juventus col Lecce. Due anni fa l’Inter doveva per forza giocare bene per vincere, questo significava spingere sempre sul motore. Stava rischiando il pareggio con l’Empoli, il fatto che col Sassuolo non sia riuscita a recuperare valuta questo rischio: deve sempre spingere sul motore per fare bene».