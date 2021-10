Palmeri: «All’Inter manca cattiveria di Conte. A volte, vedo sufficienza»

Tancredi Palmeri, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, analizza il momento dell’Inter a cui manca la cattiveria dello scorso anno. I nerazzurri sono accusati di troppa sufficienza

CATTIVERIA − Il pensiero di Palmeri sull’Inter: «La cosa più assurda della classifica dell’Inter stessa è che segna tanto in A ma ancora nulla in Champions League. In campionato, gli rimproveri che concede un po’ troppo non sicuramente quello di non segnare. Secondo me c’è un elemento di cattiveria che ha la faccia e la pettinatura di Antonio Conte che sta mancando. Inzaghi sta lavorando bene, l’approccio alla gara è ottimo vedi le partite contro Real Madrid, Atalanta o Lazio. A volte, c’è un po’ di troppa sufficienza come nel dire noi il nostro lo abbiamo fatto ma non vogliono fare quel qualcosa in più decisivo».