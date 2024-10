Palmeri: «Inter-Juventus? Da qui l’anti-Napoli! Prevedo questo»

A parlare di Inter-Juventus, match in programma domani alle 18, Tancredi Palmeri. Il collega analizza il derby d’Italia, che si giocherà a San Siro.

ANTI NAPOLI – Nel suo editoriale su Sportitalia.it, Tancredi Palmeri presenta la partita di domani: «Certo certo, è solo la nona giornata, e bla bla. Ma che Inter-Juventus serva per selezionare l’anti-Napoli – in caso di successo di una – non è solo una tentazione giornalistica, ma anche un suggerimento dell’andamento della stagione».

Inter-Juventus tra emergenze infortuni e tatticismo

EMERGENZE – Poi Palmeri parla del doppio allarme infortuni per tutte e due le squadre: «Entrambe arrivano con la spia della riserva accesa: 3 pedine fuori per i nerazzurri e 5 per la Juventus, anche se l’Inter ha pure altri 2 ancora a mezzo servizio. Ma la Juve con infortuni di lungo corso ben più pesanti, anche se quelli dell’Inter si sono concentrati nello stesso segmento di reparto costringendo gli altri agli straordinari. E poi l’Inter che sta vincendo di mentalità ma non ha l’energia per fare il proprio gioco, ma la Juventus ben più inguaiata perché non concede nulla ma non produce nulla».

PREVISIONE – Tatticamente, secondo Palmeri, il match sarà così: «Simone Inzaghi prenderà il palleggio, cercherà il grimaldello, ma spingendo solo in maniera ragionata senza rischiare. La Juve ha un blocco squadra granitico che inaridisce i pozzi, ma anche le proprie risorse, e non potrà fare altro che stare più bassa e aspettare lo spazio che prima o poi l’Inter concede».