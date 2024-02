Palmeri: «Inter-Juventus non così da anni! Allegri sa una cosa»

A poco più di un giorno dal derby d’Italia, l’Inter e la Juventus si studiano i dettagli per non lasciare nulla al caso e presentarsi nel migliore dei modi, spiega Tancredi Palmeri nel suo editoriale su Sportitalia

LOTTA – Domani è il giorno di Inter-Juventus, una sfida ad alta quota per la lotta allo scudetto. Come sottolineato da Tancredi Palmeri, nel suo editoriale su Sportitalia, la sfida non aveva questa importanza da anni: «Un Inter-Juventus così non lo vedevamo da anni. Una partita come lotta scudetto esplicita per entrambe le due nemiche per antonomasia del calcio italiano non si aveva da qualcosa come 21 anni. Con 15 giornate ancora davanti, con questo derby d’Italia che per certi versi capita troppo presto, si può giustamente affermare che sia troppo presto per ritenerlo definitivo. Ovviamente un pareggio non cambierebbe assolutamente nulla».

PUNTI – Tancredi Palmeri poi, ha continuato spiegando le differenze tra Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri. Queste le sue parole: «A San Siro sicuramente Allegri firmerebbe per il pareggio, sapendo che per l’Inter sta arrivando la stagione di Champions League che irrimediabilmente farà perdere punti. Non rischierà Simone Inzaghi, eppure crederà in un approccio diverso rispetto all’andata. L’Inter di Inzaghi in fiducia nelle grandi partite in casa ha sempre avuto una calata furiosa nel match, e probabilmente farà lo stesso stavolta per scatenare quella potenza che la Juve invece non sa produrre. Allegri chiederà ai suoi coltello tra i denti e linee compattissime tra la trequarti e il centrocampo. Uscire 0-0 dalla mezz’ora iniziale sarebbe la situazione ideale per Allegri. L’Inter invece dovrà massimizzare lo sforzo, per cui alla furia dovrà accompagnare la determinazione di trovare il gol iniziale. Ma attenzione… Si può perdere lo scudetto anche vincendo il derby d’Italia».