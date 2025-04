Palmeri spiega: «Inter di Inzaghi è già un successo! Il motivo»

Tancredi Palmeri, analizzando la stagione dell’Inter per l’editoriale di Sportitalia, fa una critica a chi vede i risultati nerazzurri in modo negativo. Un’ipotesi non accettabile per il giornalista.

EQUILIBRI – Tancredi Palmeri ha iniziato così: «L’Inter era sulla carta la favorita del campionato, era diciamo la sesta forza in Champions, e nella Coppa Italia che è una lotteria è sicuramente la squadra più forte rimasta in corsa. Ma tutto va visto nel contesto di quello che stai facendo. Se vuoi salire di livello e fare parte dell’elite europea, devi provare a competere su tutti i fronti. Essere credibile, anche se poi magari ti capiterà di non vincere. Ed è quello che l’Inter sta facendo».

Inter, il successo più grande di Inzaghi!

MOTIVI – Palmeri infine spiega i risultati dei successi nerazzurri: «Solo di Champions, l’Inter di Simone Inzaghi ha già fatto incassare alla proprietà 120 milioni. Solo di premi guadagnati sul campo, con le prestazioni. senza incassi. E senza considerare le altre competizioni. È una cifra immensa, frutto del lavoro, della qualità della squadra, della gestione sapiente di Simone Inzaghi. E cifra incassata senza sacrificare nulla delle altre competizioni. Non è bello misurare il calcio con i soldi, ed è ovvio che si festeggia chi metta la targa con il nome sulla coppa, e vivaddio deve rimanere sempre così. Ma le valutazioni su una stagione che fanno i professionisti e gli analisti devono prescindere dagli umori dei tifosi. E con 120 milioni già incassati di soli premi Champions dovuti ai risultati, l’Inter di Simone Inzaghi ha già dimostrato di essere stata un successo».