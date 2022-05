Palmeri: «Inter, hai tutto da perdere! Solo Supercoppa Italiana? Assurdo»

Tancredi Palmeri, in collegamento da Roma per Sportitalia mercato, ha parlato delle sensazioni in casa Inter in vista dell’imminente finale di Coppa Italia con la Juventus. La sola Supercoppa Italiana non può bastare

ANSIA − Palmeri sulle sensazioni in casa nerazzurra: «L’Inter arriva con una sensazione di aver tutto da perdere, la Juventus tutto da guadagnare. Assurdo pensare che la Juventus alzi la Coppa Italia, il Milan lo scudetto e l’Inter rimanga con la sola Supercoppa Italiana. Inzaghi la sente questa ansia. L’Inter deve avere la voglia di vincere e non la paura di non perdere. La Juventus vince almeno un titolo da 10 anni consecutivi, avrà Chiellini all’ultimo colpo. Giustamente Inzaghi aveva Handanovic accanto ma deve far ritrovare quella voglia ai giocatori».