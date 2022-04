Palmeri: «Inter, c’è un grosso pericolo con la Roma! Bologna in missione»

Palmeri non è così ottimista in vista di Inter-Roma di oggi (ore 18). Secondo il giornalista sia l’ex Mourinho sia il recupero di mercoledì a Bologna presentano insidie complesse: ne ha parlato ad Aspettando il weekend su Sportitalia.

IL GRANDE RITORNO – Tancredi Palmeri avvisa sull’ex di oggi: «José Mourinho mai vorrebbe vedere l’Inter felice come sono stati quando era con loro. Secondo me la questione psicologica conta: Mourinho con l’Inter ha perso le due partite con cinque gol subiti e zero fatti. Andare là a fare quello che fa la passerella con la sua ex e fare la figura con tutta Italia di quello che si è spostato non gli passa neanche per l’anticamera del cervello»

IL CALENDARIO – Palmeri si esprime sulle gare rimanenti (vedi articolo): «Il Napoli forse è la squadra che ha il calendario più facile, con l’Inter, mentre il Milan ce l’ha più difficile. Però l’Inter deve fare novanta minuti in più e la finale di Coppa Italia, con la Juventus che si incastona nei pensieri e nei sentimenti. In più il recupero col Bologna è il peggior momento in cui puoi giocarci contro, perché gioca per una ragione che le altre diciannove non hanno. Il Bologna è in missione per conto di Dio: gioca per voler dare buone vibrazioni a Sinisa Mihajlovic. Quando giochi per questo motivo non hai un obiettivo concreto, ma metafisico: va oltre gli altri. La partita di Bologna, secondo me, potrebbe essere quella in cui l’Inter rischia di lasciare lo scudetto».

RIVALE DURO – Palmeri fa le previsioni: «Un pronostico per Inter e Milan? Pareggiano tutte e due, 1-1 per entrambe. Per me la classifica lunedì è Milan 72, Inter e Napoli 70: si riaprirebbe tutto per il Napoli. Questa Roma da tirare giù è difficilissima: è imbattuta da dodici partite, guarda come ha pareggiato col Napoli. Questo è il pericolo più grosso per l’Inter, perché sicuramente farà la partita e arriva più facilmente in porta, ma questa Roma non muore mai. L’Inter magari novanta minuti non li regge dopo il derby: attenzione al finale. Chi schierare in attacco? Dopo la prestazione di Lautaro Martinez non puoi escluderlo, poi la legge dell’ex: Edin Dzeko».