Palmeri: «Inter con un giocatore in finale. Finora unici al mondo in un dato»

Con la qualificazione della Croazia alla semifinale dei Mondiali e il fatto di affrontare una tra Olanda e Argentina, l’Inter porta ancora una volta un giocatore nella finale della competizione. Il giornalista Tancredi Palmeri ha sottolineato un ulteriore dato.

FORTUNA MONDIALE – Ancora una volta ci sarà un giocatore dell’Inter nella finale dei Mondiali. Lo ha ricordato anche Tancredi Palmeri, che attraverso il suo account Twitter ufficiale ha sottolineato anche un altro dato prestigioso per i nerazzurri: “L’Inter avrà sicuramente un giocatore in finale. È finora l’UNICO club al mondo che ha sempre avuto un giocatore in una finale dei Mondiali sin dal 1982! Può essere ancora raggiunta dal Bayern Monaco“.