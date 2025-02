Palmeri: «Inter-Fiorentina? Altra partita rispetto all’andata. Ma una ‘sofferenza’!»

Tancredi Palmeri ha parlato della sfida vinta dall’Inter contro la Fiorentina con il punteggio di 2-1. Il giornalista si è concentrato su un elemento che caratterizza spesso le partite dei nerazzurri.

IL COMMENTO – Tancredi Palmeri si è così espresso sul suo account X in merito alla vittoria dell’Inter contro la Fiorentina per 2-1. Nella sua analisi del match, il riferimento principale è stato a un aspetto che si manifesta non poche volte in occasione dei match dei nerazzurri: «Deve soffrire fino all’ultimo l’Inter nonostante un dominio di 15 occasioni a 3, e la mancata concessione di rischi in un’ultima mezz’ora in cui la Fiorentina è costretta a fare la partita. La Viola prova a replicare il canovaccio di giovedì ma è un’altra partita».

Inter-Fiorentina ha riproposto una tendenza

IL DETTAGLIO – L’Inter ha disputato una partita da grande squadra contro la Fiorentina nell’ultimo turno di campionato. Le opportunità avute non vengono spiegate a sufficienza dai meri dati statistici, stante la presenza di due pali e vari tiri conclusi di poco a lato. Il tema è quello di riuscire a sfruttare una buona percentuale delle occasioni, a maggior ragione se si è chiamati a sfidare una grande avversaria. Nella prossima sfida di Serie A contro la Juventus, l’Inter avrà l’imperativo di avvicinarsi al massimo livello di concretezza possibile. Così da rendere più plausibile l’ottenimento dei tre punti finali.