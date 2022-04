Palmeri: «Inter, ci sono i dieci giorni decisivi. Ha il 30% di sforzo in più»

In collegamento da Milano per Sportitalia Mercato, il giornalista Palmeri trova l’Inter con più possibilità di vincere la Serie A, ma senza l’assoluta certezza. Per lui saranno decisivi dieci giorni.

MOMENTO CLOU – Tancredi Palmeri sintetizza la corsa di vertice in Serie A: «Nelle ultime settimane è stato un conto alla rovescia di orologio, un ticchettio. Non è più un segmento di partite, ogni settimana cambia la mentalità e la situazione. Adesso tutti diciamo che l’Inter ha il suo destino nelle proprie mani, ma deve giocare almeno due partite in più del Napoli, otto o nove contro sei in base alla Coppa Italia. Ha il 30% di sforzo in più: occhio a quei dieci giorni che racchiuderanno la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan, quattro giorni dopo José Mourinho a San Siro, tre giorni dopo la trasferta di Bologna e altri quattro giorni dopo quella di Udine che è sempre complicata. È vero che ha la boccia in mano l’Inter per il prossimo tiro, però non è detto».