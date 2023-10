Palmeri: «Icardi vuole offrirsi all’Inter! E la quota ritorno è bassa»

Icardi di ritorno all’Inter, dopo l’assurdo voltafaccia di febbraio 2019 e la cessione al PSG del settembre successivo. È l’ipotesi che lancia il giornalista Palmeri, in collegamento per Sportitalia Mercato.

BIS IN ARRIVO? – C’è un’ipotesi clamorosa, che segnala Tancredi Palmeri: «Attenzione, perché a proposito cresce e diventa sempre più corposa la voce che si riferisce alla volontà di un ritorno di Mauro Icardi. Non la volontà dell’Inter, ma una volontà di offrirsi da parte di Icardi. Addirittura, per i bookmaker nostri amici, la quota della prossima squadra è di netto la più bassa per Icardi. C’è questa cosa che va sempre più prendendo corpo: probabilmente si tratta su qualche cosa, non tanto l’Inter che va a bussare da Icardi quanto la sua intenzione e il suo chiedere se c’è bisogno».

L’ATTACCO – Il reparto offensivo è un qualcosa che si potrebbe migliorare, motivo per cui sono uscite le voci su Icardi. Palmeri però non è così catastrofista: «Ha un problema l’Inter? Sì che ce l’ha, però non è così fondamentale da richiedere questa tragedia popolare in cui sembra precipitato l’interismo, non tanto dal pareggio col Bologna quanto dal gol di Christian Pulisic in Genoa-Milan. Sta mancando la possibilità di essere mortiferi, qualche gol in più dalla panchina anche. Non è che siano i due gol di Noah Okafor la ragione per cui il Milan ha due punti in più sull’Inter, che però non ne ha ancora avuti né da Alexis Sanchez né da Marko Arnautovic, lui fuori ancora per cinque settimane».