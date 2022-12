Palmeri: «Giuntoli alla Juventus? Manca però chi gestisce il club. Ritorno Marotta…»

Tancredi Palmeri in diretta sulle frequenze di TMW Radio ha parlato di Giuntoli come possibile nuovo Direttore Sportivo della Juventus e del ritorno di Giuseppe Marotta alla Juventus.

POSSIBILE RITORNO – Marotta torna alla Juventus? Ne parla Tancredi Palmeri: «Per me la domanda principale in questo momento è chi dovrebbe scegliere il Direttore Sportivo alla Juventus, dato che si fa il nome di Giuntoli. Giuntoli può essere il salotto di casa, prima però bisogna capire chi progetta la casa. Tra Elkann e Giuntoli manca il gestore del club, bisogna capire: torna Marotta o resta Arrivabene? Verrà scelta di sicuro una persona che ha già praticamente la vita calcistica. Giuntoli non è mai stato un capo di un club».