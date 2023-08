Palmeri: «Futuro Inter sotto sequestro, l’unico collante è Inzaghi!»

Palmeri attacca la fragilità dell’Inter e della proprietà nel facilitare il mercato. L’unico vero collante, a detta sua, è il mister piacentino Inzaghi. Le sue parole su Sportitalia.com

SOTTO SEQUESTRO − L’attacco di Tancredi Palmeri ai nerazzurri: «All’Inter il futuro è sotto sequestro: finché le azioni non saranno riscattate dal fondo e poi messe in palio al miglior offerente, si continuerà a vivere alla giornata, o meglio alla stagione, sperando che i risultati ti portino soldi – che peraltro non puoi spendere. Nel frattempo devi pregare che la dirigenza faccia il suo, come fatto bene l’anno scorso, e che l’allenatore vada anche oltre i limiti, come fatto straordinariamente da Simone Inzaghi».

NO VITTIMISMO − Ancora Palmeri sulle ultime manovre: «Lukaku sarà inaffidabile, Scamacca poco ambizioso, il papà di Samardzic avido, quello che volete, ma non è possibile che l’Inter sia sempre vittima. E’ evidente che nelle trattative sono stati fatti degli errori: un margine di sbaglio che già questa Inter non può permettersi, ma che soprattutto un club come l’Inter a prescindere non potrebbe concedere neanche in condizioni normali».

COLLANTE − Palmeri esalta Inzaghi: «In tutto questo il collante vero dell’Inter è Simone Inzaghi: con quello che ha ottenuto, con le condizioni contestuali, un qualsiasi altro allenatore si sarebbe concesso in pubblico da una lamentela a un’incazzatura. Lui non ha fatto un plissé. E non per bonomia caratteriale come lo avevano accusato nella passata stagione. Ma perché il suo interrogativo è: cosa è bene per l’Inter? E in questo momento aggiungere benzina sul fuoco in pubblico andrebbe solo a detrimento della squadra. Poi tra le stanze di Viale della Liberazione è un altro discorso».