Palmeri: «Fischietti per Lukaku? La cosa più saggia da fare! Evita…»

Il clima per Inter-Roma è sempre più caldo. Ormai da settimane è chiaro il piano che i tifosi nerazzurri metteranno in atto per “accogliere” l’ex Lukaku. Palmeri spiega il suo punto di vista sulla questione.

INTELLIGENTE – Tancredi Palmeri ha una visione precisa su quanto è previsto dai tifosi dell’Inter per il ritorno a San Siro di Romelu Lukaku. Sul proprio profilo Twitter il giornalista dichiara: «Utilizzare i fischietti per il ritorno di Lukaku (come fu per Ronaldo) è la cosa più intelligente, giocosa e adatta per una tifoseria. Nonché saggia, così ci si tappa la bocca e si evita che qualcuno intoni buu razzistici. Farli proibire con annunci sarebbe un clamoroso autogol».