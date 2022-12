Palmeri sulla finalina del Mondiale: «Brozovic sicuramente a riposo con la Croazia»

Palmeri lancia gli ultimi aggiornamenti sulla finale per il terzo e quarto posto del Mondiale. Intervenuto in collegamento sulle frequenze di Radio Sportiva, il giornalista parla di Brozovic e delle sensazioni a poche ore dal fischio d’inizio di Croazia-Marocco.

– Tancredi Palmeri racconta le ultime notizie su Croazia-Marocco. Intervenuto in collegamento sulle frequenze di Radio Sportiva, il giornalista dichiara: «La Croazia farà sicuramente riposare Marcelo Brozovic (vedi articolo)e cambierà mezza difesa. La cosa strana è che Zlatko Dalic ha dichiarato di voler chiudere bene, invece l’allenatore del Marocco in conferenza stampa non è sembrato molto focalizzato sulla situazione». Questi gli aggiornamenti sul nerazzurro Brozovic, in vista della finale per il terzo e quarto posto del Mondiale.