Palmeri: «Far rispettare le leggi negli stadi difficile per le società»

Tancredi Palmeri si esprime sugli arresti di questa mattina tra gli ultras di Inter e Milan. Il giornalista si pone un quesito su Sportitalia.

QUESTIONE – Tancredi Palmeri si pone una domanda importante intorno a ciò che hanno vissuto Inter e Milan questa mattina: «Ad Appiano Gentile incombeva la notizia sugli ultras. Inzaghi non ha risposto alla domanda in conferenza stampa perché la società gli ha detto di non farlo per l’indagine in corso. Il clima è quello di una società che si sente parte lesa e non coinvolta, per questo non fa uscire i comunicati. Gli stadi sembrano un territorio senza legge. Nel 2003 ero studente universitario e già si parlava di queste cose sui tifosi ultras. Fare rispettare le leggi dentro gli stadi compete alle autorità, non alle società di calcio che sono costrette a fare buon viso a cattivo gioco»