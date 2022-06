Palmeri: «Dybala-Inter? Alla luce del sole! Lautaro Martinez, vi spiego»

Tancredi Palmeri, su Tmw radio, ha parlato dell’ormai imminente trasferimento di Dybala all’Inter. Incontro in sede decisivo. Poi su Lautaro Martinez, dice la sua

CHIUSURA SCONTATA − Palmeri convinto sulla fumata bianca della trattativa tra l’Inter e Dybala: «Summit Antun-Inter per Dybala? Il fatto che si siano incontrati in sede dice tutto. Non si sarebbero incontrati così alla luce del sole e apertamente. Sanno entrambi cosa si vuole. Mi risulta che l’Inter offra 5 milioni di euro, Dybala vuole 7 ma alla fine si incontreranno a 6. Ma al di la dell’incontro stesso è proprio la modalità per come tutto è avvenuto. Lo vai a chiudere sicuramente».

ADDIO LAUTARO MARTINEZ? − Per Palmeri, l’ipotetico sacrificio del Toro non è legato all’arrivo di Dybala e Lukaku: «Se l’Inter cederà Lautaro Martinez non sarà dovuto all’arrivo di Lukaku e Dybala. Può tenerli tutti e tre. Liquidando Vidal e Sanchez, l’Inter si crea lo spazio per pagare Dybala e gli resta il 25%. Per pagare Lukaku, l’Inter utilizzerà lo spazio di salario promesso a Perisic. Se Lautaro Martinez andrà via e perché dovrà andare via per ragioni economiche».