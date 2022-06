Palmeri: «Dybala e Lukaku all’Inter come Cristiano Ronaldo? No, primi due a zero!»

Palmeri, collega di Sportitalia, parla del possibile arrivo di Paulo Dybala e Romelu Lukaku all’Inter. Affari diversi rispetto l’acquisto di Cristiano Ronaldo dalla Juventus.

NON COME CR7 – Il giornalista di Sportitalia, Tancredi Palmeri, tiene a sottolineare che l’acquisto da parte dell’Inter di Romelu Lukaku e Paulo Dybala, se confermati, sono diversi da Cristiano Ronaldo per la Juventus: «Lukaku e Dybala arrivano a zero e gli stipendi costano quelli di Perisic, Vidal e Alexis Sanchez, con un po’ di risparmio. Cristiano Ronaldo costava la Mole Antonelliana e lo stipendio era tutta la sponsorizzazione della Juventus comprese le magliette».