Per Tancredi Palmeri Conte potrebbe lasciare l’Inter per andare al Real Madrid. Il giornalista, ospite di “Sportitalia Mercato”, ipotizza uno scenario facendo anche ricorso a un precedente.

OPZIONE PER RICUCIRE – Tancredi Palmeri non esclude che l’Inter riesca a trattenere l’allenatore: «L’estrema ratio con cui tenere Antonio Conte è ovviamente che ha un contratto da dodici milioni e mezzo. Non è la migliore maniera per continuare un rapporto, tuttavia è anche vero che quando il treno parte a Conte piace mettersi il cappellino da macchinista. Se il treno della stagione parte sei sicuro che non gli sta bene vivacchiare, ma utilizzare l’estrema ratio del contratto sarebbe meglio non farlo. Per ora puoi farlo, perché non c’è nessun altro dei top club europei che gli offre un contratto con quella cifra».

OFFERTA SPAGNOLA? – Per Palmeri, però, c’è un interesse reale: «C’è sostanza tra Conte e il Real Madrid, la possibilità è concreta. Non vuol dire che Conte ci andrà, e che il Real Madrid si separi da Zinédine Zidane. Ci sono due o tre anime nel Real Madrid che spingono per una soluzione o per l’altra. Alla fine decide Florentino Pérez, non c’è una situazione chiara e una di queste due o tre anime spinge per Conte, che è stato messo al corrente e attende incuriosito. C’è un precedente: nell’ottobre 2018, quando avevano deciso di cacciare Julen Lopetegui e sarebbe arrivato Santiago Solari, l’accordo fra Florentino Pérez e Conte era stato trovato. Sergio Ramos e i senatori però si era opposero, ma ora lui non sa se rimane al Real Madrid. L’opzione è concreta, ma bisogna vedere come andranno le situazioni».