Palmeri: “Conte-Inter? Dubbio indipendentemente dall’Europa League”

Tancredi Palmeri, giornalista italiano, in un suo intervento sulle frequenze di “TMW Radio” su “Maracanà” ha parlato di Antonio Conte e della possibile permanenza in nerazzurro.

IN DUBBIO – Tancredi Palmeri, che segue da vicino anche le vicende del mondo Inter, in onda su “Maracanà” ha parlato del futuro di Antonio Conte in relazione alla semifinale di questa sera contro lo Shakhtar Donetsk in Europa League: «Non è sicuro che Antonio Conte rimanga all’Inter indipendentemente dal risultato di questa sera. Al 49% a oggi, sarà lui: il piano B si chiama Massimiliano Allegri».