Palmeri consiglia l’Inter: «Chelsea, 80 milioni per Fofana? Massimizzare»

Tancredi Palmeri, su Twitter, parla dell’offerta del Chelsea al Leicester per gli 80 milioni di euro. Il giornalista si riferisce implicitamente anche all’Inter

MASSIMIZZARE − Palmeri consiglia le squadre in trattativa col Chelsea. Inter in primis: «Inter, Il Chelsea ha intenzione di spendere circa 80 milioni di € per Wesley Fofana del Leicester. Dicasi 80 milioni – Fofana. Chiunque abbia una trattativa di cessione con il Chelsea, avendo necessità di soldi, deve assolutamente considerare di massimizzare gli incassi».