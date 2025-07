Palmeri: «Chivu? Ha tre plus! Ma occhio ai tempi duri dell’Inter»

Palmeri si esprime su Chivu, individuando sia i plus che i minus dell’allenatore dell’Inter. Ecco il suo commento a tal proposito.

PLUS – Tancredi Palmeri, dalle colonne di Sportitalia.com, parlato di Cristian Chivu. Ecco quali sono i pro per l’allenatore dell’Inter: «La ragionevolezza, il contatto umano con i giocatori, il pragmatismo di non sentirsi schiavo del ribellarsi al passato. Chivu è un uomo intelligente che ha capito che non avere continuità con il lavoro di Inzaghi sarebbe un suicidio».

MINUS – Oltre ai pro, secondo Palmeri, il rumeno ha ovviamente anche dei contro. Ecco il suo ragionamento: «L’incognita, l’inesperienza. Tutti hanno avuto bisogno di un rodaggio, pure I Guardiola e gli Ancelotti. E quando arriveranno i tempi duri, che all’Inter sono sempre particolarmente coloriti, Chivu sarà messo di fronte alla propria più grossa incertezza».

Intanto oggi parte il raduno dell’Inter con Chivu capobanda

RADUNO INTER – Nella giornata di oggi, è partito il raduno dell’Inter agli ordini appunto dell’allenatore rumeno. Tutti si sono presentati ad Appiano Gentile, fatta eccezione per Mehdi Taremi e Davide Frattesi. Il primo potrà godere ancora di qualche giorno di vacanza, ma è fuori dai progetti tecnici dell’Inter (vedi articolo). Mentre il secondo, si è operato all’ernia e ad inizio agosto rientrerà.