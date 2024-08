Palmeri: «Chiesa, Inter non può chiedere sacrifici! Inzaghi non ascoltato»

Tancredi Palmeri fa il punto sul mercato dell’Inter, tornando sulla suggestione Federico Chiesa e sulle richieste di Simone Inzaghi.

ASPETTARE – Tancredi Palmeri evidenzia le problematiche di un’eventuale trattativa fra l’Inter e Federico Chiesa: «È difficile pensare che l’Inter dica a Chiesa: “Stai fermo che arriviamo tra un anno”. Innanzitutto perché nel calcio un anno è una misura temporale lunghissima. Ricordiamoci com’è cambiata la situazione di Dybala in un anno, per fare un esempio. Un anno fermo non esiste e secondo me Giuseppe Marotta una mano sul cuore se la mette. Non penso che sarebbe d’accordo a fargli perdere un anno di carriera a 27 anni per aspettare l’arrivo dell’Inter. Poi non dimentichiamo che la dirigenza nerazzurra ha dei paletti finanziari estremi. Se effettivamente non si sblocca la situazione e la Juventus libera Chiesa a qualche milione forse la possibilità c’è. Ma l’Inter poi ha anche un ulteriore problema».

Chiesa e non solo: le ombre del mercato dell’Inter

PROBLEMA VERO – Tancredi Palmeri, nel corso della sua ospitata a Sportitalia, continua sul mercato nerazzurro: «L’Inter è rimasta appesa per due mesi a Gudmundsson, che ora finisce per 25 milioni di euro alla Fiorentina. Cinque attaccanti ha e cinque attaccanti rimangono, compreso Correa che aveva bloccato l’arrivo di Dybala due anni fa. Quindi, anche se Chiesa riuscisse a convincere la Juventus a liberarlo a una cifra molto più bassa, l’Inter in questo momento non avrebbe neanche lo spazio per prenderlo. Io credo che i contatti per capire la situazione ci siano, ma mancano le possibilità. Il problema vero, però, è un altro. Inzaghi aveva chiesto Gudmundsson, o un attaccante adatto, e un difensore esperto e pronto. Queste due indicazioni non sono state rispettate e, soprattutto, non si parla di un difensore esperto. Tomas Palacios? Con De Vrij ai box, Acerbi operato a giugno, e Bastoni, non basta. In questo caso l’Inter avrebbe più bisogno di un profilo esperto alla Hermoso».