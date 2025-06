Palmeri catastrofista: «L’Inter sarà condannata se farà questo!»

Palmeri mette in parallelo le bruttissime prestazioni di Inter e Italia, rispettivamente contro Psg e Norvegia. E sui nerazzurri scrive così.

AFFRONTARE L’UMILIAZIONE – Dalle colonne di Sportitalia.it, Tancredi Palmeri fa un parallelismo tra la disfatta dell’Inter di una settimana fa in Champions League e quella dell’Italia di ieri con la Norvegia. Il giornalista si esprime così: «L’Italia e l’Inter sono riuscite a farci vergognare. L’Inter, a prescindere dalla settimana surreale seguente con la ricerca a vuoto dell’allenatore per finire per accontentarsi, a prescindere l’Inter deve fare una cosa. E se dirigenza e giocatori non lo faranno con coscienza, sarà una catastrofe futura per l’Inter. Deve affrontare l’umiliazione storica. Deve immergersi totalmente, per capire, analizzare, sentire il trauma che li brucia per poterlo attraversare. Se l’Inter metterà da parte la debacle senza precedenti come un incidente di percorso, sarà condannata a riviverlo, o meglio ne morirà per gli anni a venire».

RACCAPRICCIANTE – Palmeri continua così sulla Nazionale, parlando di presunzione per Luciano Spalletti: «L’Italia a Oslo è stata un raccapricciante esibizione di supponenza, provando a giocare un calcio che la Nazionale di Spalletti non ha quasi mai espresso, e essendo totalmente priva di qualità di gruppo che la facessero ribellare agli eventi. Basta, basta con questo scollamento dalla realtà di Spalletti. Il suo coraggio è diventato presunzione. Ci sono momenti in cui devi serrare le fila per provare a dare sicurezze: questo lo è sicuramente, eppure stiamo ancora a filosofeggiare col pallone mentre gli altri ci squartano».