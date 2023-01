Palmeri: «Carboni in 6′ più di Correa in 150! Gerarchie rovesciate»

Dopo la vittoria per 1-0 dell’Inter sul Verona, è arrivato il commento di Tancredi Palmeri sulla partita appena conclusasi. Il giornalista ha fatto il punto in particolar modo su Valentin Carboni e Joaquin Correa, entrambi entrati in campo nel finale.

GERARCHIE RIBALTATE – Tancredi Palmeri non ha dubbi riguardo agli attaccanti di riserva dell’Inter. Attraverso un tweet al termine della sfida con il Verona, il giornalista ha parlato in questo modo: “Credo che Valentin Carboni abbia serenamente scavalcato la gerarchia su Correa. Ha fatto più lui in 6 minuti che Correa negli ultimi 150 giocati“.