Palmeri: «Bastoni ceduto? Penso ai tifosi dell’Inter! Come Roberto Carlos»

Palmeri dagli studi di Sportitalia parla del futuro di Alessandro Bastoni, criticando fortemente la società qualora decidesse di cedere il giovane.

GRAVE PERDITA – Tancredi Palmeri parla del possibile sacrificio di un top e critica la scelta societaria: «Sembrerebbe che il maggiore indiziato per l’autofinanziamento è Alessandro Bastoni, che è un difensore. Vero che c’è il forte interesse per Bremer, ma pensa il mondo degli interisti che ha già ingoiato la vittoria dello scudetto del Milan, adesso vede che c’è ancora da autofinanziarsi. Vorrei anche far notare le parole di Giorgio Chiellini, che vede in Bastoni il suo erede, e non De Ligt! E Giorgio non parla mai così a caso. Io uno come Bastoni non me ne priverei mai, mi ricorda la cessione di Roberto Carlos che poi la dirigenza se n’è pentita un minuto dopo. Per me il suo prezzo è superiore ai 60 milioni».