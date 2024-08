Palmeri avvisa: «Inter, in attacco solo riserve come Bonazzoli!»

Tancredi Palmeri parlando del mercato dell’Inter e soprattutto di quello offensivo sottolinea il rischio di dover pensare a profili non di rango.

RISCHIO – Tancredi Palmeri, dalle colonne di Sportitalia.it, si esprime sul mercato dei nerazzurri e in particolare sul reparto offensivo: «L’Inter da 3 mesi, pure 4, gioca sul quinto attaccante. Soldi non ce ne sono, e adesso c’è anche la stretta della proprietà sui parametri zero in età avanzata, il che rende difficilissimo il lavoro della dirigenza. Che a sua volta non ha la propria migliore qualità nel piazzare gli esuberi, e quindi il rischio di doversi piangere Arnautovic e Correa fino alla fine è alto (con Carboni allocato solo in prestito). Nel frattempo Gudmunsson si avvicina alla Fiorentina, e l’Inter rischia di dover pensare solo a riserve di squadre di medio-bassa classifica come Bonazzoli (e a quel punto, tanto vale rimanere così)».