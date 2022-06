Palmeri: «Ausilio a Londra? Pensate a Branchini! In sede Inter non a caso»

Ausilio si trova a Londra per questione legate al mercato. Oltre a Lukaku, restano aperte anche le ipotesi cessione. Palmeri non sottovaluta a tal proposito la presenza dell’intermediario Branchini in sede Inter questa settimana

INCASTRO − Palmeri, in collegamento su Sportitalia mercato, riflette su Branchini in settimana a Milano e Ausilio, al momento, in trasferta a Londra: «In virtù di Ausilio a Londra, non abbiamo dato importanza all’arrivo in sede dell’Inter di Giovanni Branchini. Non ci credo che Branchini potesse passare solamente per un saluto in una giornata simile come quella di mercoledì. Mi ricordo quando beccammo Conte vicino alla sede nerazzurra nel maggio del 2019 con Spalletti ancora in panchina. Il saluto lo avrebbero potuto fare a cena. Io riconduco Branchini al possibile incastro attaccanti in giro per l’Europa. Lewandowsi via dal Bayern Monaco che pensa adesso a Kane del Tottenham. Nel frattempo, gli Spurs potrebbero sostituirlo con Lautaro Martinez. Branchini, da qualche anno, è diventato il principale interlocutore per fare delle operazioni del genere».