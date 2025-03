Palmeri: «Chiediamo scusa ad Ausilio! E dopo 4 anni l’Inter farà mercato»

Palmeri parla del mercato dell’Inter, che in estate potrà avvalersi di un certo budget a detta sua. Poi ci tiene a sottolineare il lavoro di Ausilio.

PRIMA VOLTA – Sulle colonne di Sportitalia.it, Tancredi Palmeri parla così dell’Inter: «Il passaggio ai Quarti dell’Inter, per quanto pronosticato e atteso, segna uno spartiacque con i quattro anni, anzi con le quattro estati appena trascorse. Perché ha certificato per l’Inter una soglia di incassi e guadagno in questa stagione, che con un campionato da primi posti, e con i soldi del Mondiale per Club (almeno della partecipazione, ma con la prospettiva di arrivare ai Quarti), garantiscono per la prima volta all’Inter la soglia per poter effettuare mercato vero».

SCUSE – Poi Palmeri ci tiene a rimarcare l’abilità di Piero Ausilio, uomo mercato nerazzurro: «A proposito: forse è il caso che tutti presentassimo le nostre scuse ad Ausilio per aver sottovalutato l’aver speso gli unici soldi per il portiere di riserva, Josep Martinez. Ha avuto ragione lui: si è creato un vuoto per l’infortunio di Sommer proprio nelle 5 partite più importanti della stagione tra Serie A, Champions e Coppa Italia, e la scelta di Ausilio ha permesso di proteggere gli sforzi dell’Inter nel momento più delicato. Probabilmente il budget netto nerazzurro andrà fino ai 70 milioni a disposizione, sempre che gli affari ne valgano la pena».