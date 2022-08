Palmeri: «Akanji? L’Inter non spende un euro se non è forzata! Inzaghi…»

Akanji è tra i difensori nel mirino dell’Inter per rimpiazzare Ranocchia. Tancredi Palmeri – intervenuto nel corso della diretta di Sportitalia -, fa il punto sullo svizzero e sulle intenzioni del club nerazzurro

INTENZIONI – Manuel Akanji può davvero rientrare nei piani dell’Inter? Secondo Tancredi Palmeri di Sportitalia solo a determinate condizioni: «Se si parla di 20 milioni forse è un po’ troppo per quella che è la situazione generale. Sta di fatto che sarebbe perfino più funzionale di Milenkovic, che dovrebbe chiudere il rinnovo con la Fiorentina. Per lo status internazionale e il rendimento del giocatore, l’Inter potrebbe finire meglio con Akanji che con Milenkovic. Però, anche se non sono 20 milioni, quindi diciamo 10 abbondanti, stiamo parlando di un difensore che arriverebbe solo se uscisse uno dei calibri grossi. L’Inter non va a spendere un euro se non è forzata a farlo. Ovviamene Inzaghi metterebbe la firma per Akanji ma metterebbe doppia firma sulla permanenza di Skrinair e Dumfries. All’Inter serve un giocatore per rimpiazzare Ranocchia, ora nella situazione attuale non va a spendere 10 milioni solo per il rimpiazzo di Ranocchia».