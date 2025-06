Il Palmeiras si aggiudica i quarti al Mondiale: fermato il Botafogo di Correa!

Va in scena Palmeiras-Botafogo, la prima sfida degli ottavi di finale del Mondiale per Club. Il gol di Paulinho ferma l’avventura americana della squadra dell’ex Inter Correa.

TUTTO BLOCCATO – Palmeiras-Botafogo apre le danze degli ottavi di finale al Mondiale per Club. Il duello, tutto brasiliano, è il primo della nuova fase del torneo, che questa sera proseguirà con Benfica-Chelsea. Al ‘Lincoln Financial Field’ di Filadelfia non bastano i novanta minuti per decretare il passaggio del turno. Nei due tempi regolamentari, infatti, il risultato sul tabellino segno sempre lo 0-0. Da segnalare, nella seconda frazione di gioco, l’ingresso in campo di Joacquin Correa passato al servizio del Botafogo dopo aver salutato per sempre l’Inter. Il ‘Tucu’ è subentrato al 71′, prendendo il posto di Savarino.

Ottavi di finale Mondiale per Club, Palmeiras-Botafogo 1-0

TEMPI SUPPLEMENTARI – Lo 0-0 dei tempi regolamentari prolunga Palmeiras-Botafogo ai supplementari. Ed è proprio dopo il 90′ che la partita riesce a sbloccarsi per mano di Paulinho, entrato in campo solo nel corso del secondo tempo. Il gol, arrivato al 100′, decide tutta la partita degli ottavi di finale del Mondiale per Club. Col risultato di misura di 1-0 il Palmeiras si aggiudica la gara e strappa il pass per i quarti.