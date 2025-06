Palmeiras-Porto come Al-Ahly-Inter Miami: non si segna e non si vince!

Termina 0-0 anche la seconda partita del gruppo A del Mondiale per Club, quella tra Palmeiras e Porto. Proprio come la prima inaugurale.

A RETI INVIOLATE – Insomma nel gruppo A del Mondiale per Club non vuole vincere nessuno. Dopo il pareggio all’esordio tra Al-Ahly e Inter Miami, nella notte italiana è arrivato anche il pareggio del Palmeiras contro il Porto. Peraltro con lo stesso risultato, ossia 0-0. A New York, stadio della finalissima, va in scena il match tra i brasiliani e la squadra di Anselmi. Stadio completamente colorato di verde o quasi. I talenti non mancano: in casa Verdao spicca quello di Estevao, che da luglio sarà del Chelsea, ma anche di Roque Junior, in passato cercato pure dall’Inter, dell’ex Lazio Felipe Anderson e della mezzala Richard Rios. Nel Porto, occhio soprattutto a tre nomi: Mario Mora, classe 2007, Samu del 2004 e Gabri Veiga. Nel primo tempo, la più grande occasione arriva nel finale ed è per i brasiliani: ci prova due volte Rios sotto porta, ma prima il portiere Ramos e infine Marcano permettono al Porto di chiudere sul pari la prima frazione di gioco. Nella ripresa, il Palmeiras sfiora la rete ancora del vantaggio con Flaco Lopez, che di testa sfiora il palo al 79′ e poi con Murilo, neutralizzato ancora da Ramos.

PALMEIRAS-PORTO 0-0