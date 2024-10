Pallone d’Oro 2024, svelato il vincitore! Ecco il podio finale

Svelato il vincitore del Pallone d’Oro 2024 a Parigi. Per il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, solo settimo nella graduatoria finale e quindi niente top-five. Di seguito vincitore e podio finale.

VINCITORE – La cerimonia del Pallone d’Oro 2024 ha decretato come vincitore dell’ambito trofeo Rodri del Manchester City. Svelato proprio da pochissimi secondi il vincitore del trofeo personale più importante per un giocatore. Lo spagnolo del Manchester City ha battuto la candidatura di Vinicius Junior, che ha disertato la cerimonia di Parigi insieme a tutto il Real Madrid. Il giocatore del Manchester City, in stampelle per il gravissimo infortunio al crociato, ha ritirato il premio. Lautaro Martinez, presente a Parigi, ha chiuso al settimo posto della graduatoria.

Pallone d’Oro 2024, il vincitore è Rodri: il podio definitivo

ECCO IL PODIO – Rodri vince il Pallone d’Oro davanti al compagno in Nazionale Dani Carvajal, a Vinicius Junior e Jude Bellingham. Questi quattro giocatori si sono giocati fino all’ultimo il trofeo. Il podio finale è: Rodri primo, Vinicius secondo e Bellingham terzo. Si tratta del sessantottesimo vincitore del Pallone d’Oro nella storia. A consegnare il premio l’ex campione del Milan e della Liberia George Weah. Lo spagnolo lo scorso 10 giugno 2023 ha deciso la finale di Champions League contro l’Inter a Istanbul. In estate ha vinto il campionato europeo in Germania con la maglia della sua Spagna. Insomma, oggi, senza mezze misure, Rodri è il centrocampista più forte del pianeta e tra i giocatori più grandi. Premio più che meritato.