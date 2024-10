Pallone d’Oro 2024, la data e dove vedere la cerimonia: Inter attenta!

Arrivano ulteriori dettagli sulla cerimonia del Pallone d’Oro 2024, alla quale anche l’Inter presta grande attenzione con il finalista Lautaro Martinez.

INVESTITURA – Proprio nel giorno in cui Lionel Messi, vincitore di ben otto Palloni d’Oro, incorona Lautaro Martinez come papabile vincitore, arrivano importanti novità sul premio. Il leader nerazzurro è tra i finalisti dell’edizione del 2024, insieme a nomi del calibro di Rodri, Bellingham e Vinicius Junior, e l’Inter non può che aspettare e guardare con grande attenzione. Nonostante le parole del connazionale Lionel Messi, che detiene il record di premi ricevuti, e quelle del Commissario Tecnico della Nazionale argentina Lionel Scaloni, in tanti non sono convinti che Lautaro Martinez possa riuscire a salire sul palco come vincitore della sessantottesima edizione. I riflettori, comunque, restano accesi anche in Italia su uno dei premi più ambiti del panorama calcistico.

Pallone d’Oro 2024, svelate le ultime novità!

LE NOVITÀ – La cerimonia per il Pallone d’Oro del 2024 è prevista lunedì 28 settembre e si terrà al Theatre du Chatelet di Parigi. Ma la data non è l’unica cosa ad essere stata svelata. Dazn ha infatti comunicato che trasmetterà l’intera premiazione, a partire dalle ore 18.45, in esclusiva e in modalità gratuita. Una grande novità, questa, per gli amanti del calcio, che potranno seguire l’evento usufruendo anche della cronaca e del commento del giornalista Pierluigi Pardo e dell’ex calciatore ed opinionista Dazn Marco Parolo. Queste le ultime informazioni legate al Pallone d’Oro 2024 che i tifosi dell’Inter, desiderosi di scoprire il destino di Lautaro Martinez, saranno certamente ben contenti di apprendere.