Pallone d’oro, sorridono due nerazzurri. Assente un big dell’Inter

Sorridono Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu dopo la presentazione della lista del Pallone d’Oro. L’attaccante e il centrocampista dell’Inter rappresentano la Serie A, ma manca un grande protagonista.

LISTA – Nel pomeriggio di oggi, direttamente dalla Francia, è arrivata la lista dei calciatori in lizza per la vittoria del Pallone d’Oro. Per la prima volta dal 2003 in lista non ci saranno né Cristiano Ronaldo né Lionel Messi. Si chiude praticamente un’era nel calcio europeo che non vedrà né la stella argentina né la stella portoghese alla vittoria dell’ambito premio rilasciato da France Football. Dopo la lista dei 30, la Serie A non può sorridere: sui presenti, solo cinque giocano nel campionato italiano e due sono interisti.

Inter, un grande assente nella lista del Pallone d’Oro

ASSENTE – Con la lista dei trenta e i due interisti in lizza, c’è uno dei grandi assenti in casa Inter. Alla vittoria del pallone d’oro manca però Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro, nonostante l’ottimo campionato con l’Inter e la vittoria dello storico ventesimo scudetto, non è riuscito a entrare in lizza per il premio più prestigioso per un calciatore. Barella però, continuerà ad essere un punto di riferimento per il centrocampo di Simone Inzaghi che magari quest’anno alzerà l’asticella anche in Europa.