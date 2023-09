Pallone d’Oro, candidati miglior portiere: c’è Onana! Un ‘italiano’

Il Pallone d’Oro è certamente uno dei momenti più attesi dell’anno e oggi vengono svelati i candidati. Per quanto riguarda il Premio Yashin per il miglior portiere, i nomi sono stati resi già noti. C’è anche Onana, arrivato in finale di Champions League con l’Inter

VECCHIA CONOSCENZA – Il Pallone d’Oro è tra i premi più attesi e ambiti della stagione calcistica e proprio oggi vengono resi noti tutti i nomi. Per quanto riguarda il Premio Yashin per il miglior portiere, che vede Thibaut Courtois campione in carica, l’elenco è stato già svelato. Tra i candidati c’è anche l’ex Inter, ora al Manchester United, André Onana giunto in finale di Champions League con i nerazzurri e in generale grande protagonista della scorsa edizione con parate spesso decisive e porta inviolata in più di un’occasione.

TUTTI I CANDIDATI – Ecco gli altri candidati: Marc André ter Stegen, Dominik Livaković, Emiliano Martínez, Thibaut Courtois, Aaron Ramsdale, Mike Maignan, Yassine Bono, Brice Samba, Ederson.