Pallone d’Oro 2024, shock: Vinicius non vincerà! A chi andrà?

Clamorosa notizia riguardante la cerimonia per il Pallone d’Oro 2024, che si terrà oggi. Vinicius Junior, così come tutto il Real Madrid, diserterà l’evento. Il brasiliano non vincerà il trofeo.

DISERTATA – Niente Pallone d’Oro a Vinicius Junior. Questa la clamorosa indiscrezione che circola dalla Spagna e che ormai sta prendendo sempre più quota. Il brasiliano, autore di tre gol nell’ultima partita di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund, diserterà così come tutto il club spagnolo la cerimonia che si terrà oggi a Parigi per la vittoria dell’ambito trofeo. Il brasiliano ha vinto nell’ultimo anno solare la Liga e la Champions, segnando in semifinale e in finale della stessa. Parteciperà invece alla cerimonia Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter dovrebbe chiudere tra i primi cinque.

Vinicius diserta la cerimonia del Pallone d’Oro: un candidato favorito!

FAVORITO – Senza Vinicius adesso c’è un vero favorito per la vittoria finale del Pallone d’Oro 2024, ossia Rodri. Il centrocampista del Manchester City, che ha finito anzitempo la sua stagione per un bruttissimo infortunio al crociato, dovrebbe vincere il trofeo dopo aver vinto l’Europeo con la Spagna in estate. Il giocatore spagnolo sarà regolarmente presente a Parigi. Per Vinicius e il Real Madrid, dopo la clamorosa umiliazione nel Clasico contro il Barcellona, perso 3-0, adesso un’altra cocente delusione. Lautaro Martinez difficilmente potrà aggiudicarsi l’ambito riconoscimento.