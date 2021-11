Pallone d’Oro 2021, l’omaggio a Kjaer per aver salvato la vita a Eriksen

Nel corso della cerimonia per il Pallone d’Oro 2021 è stato celebrato un omaggio a Simon Kjaer, che ha salvato la vita al connazionale Christian Eriksen. Ecco il toccante tributo di Didier Drogba, riportato dall’account Twitter ufficiale di France Football.

DEDICA DOVEROSA – Alla cerimonia per l’assegnazione del Pallone d’Oro 2021 è presente anche Simon Kjaer. Il difensore del Milan e capitano della Danimarca si è classificato 18° nella classifica finale. Ma il vero premio è quello che gli tributa Didier Drogba. L’ex attaccante ha infatti omaggiato il difensore danese per aver salvato la vita al compagno Christian Eriksen. Lo scorso 12 giugno, nel corso di Danimarca-Finlandia agli Europei, il difensore rossonero fu il primo a intervenire sul centrocampista dell’Inter, salvandogli la vita e facilitando i soccorsi. Ecco il discorso dell’ivoriano per celebrare lo straordinario intervento di Kjaer: