Palladino si difende: «Critiche esagerate. Fatto benissimo con l’Inter!»

Raffaele Palladino ha parlato della sua posizione sulla panchina della Fiorentina, difendendosi dalle voci critiche attraverso il riferimento ad alcuni match di livello dei viola come quello realizzato contro l’Inter.

IL PUNTO – Raffaele Palladino sta vivendo con molta emotività il prossimo confronto tra la sua Fiorentina e il Lecce, da molti visto come uno snodo decisivo per il suo futuro sulla panchina dei viola. Dopo le tre sconfitte consecutive contro Inter, Como e Verona, il tecnico italiano è infatti al centro delle polemiche per i risultati e il modo in cui questi ultimi sono maturati. La Fiorentina non ha mostrato quel mordente, quella cattiveria agonistica, quella convinzione che si erano visti in tante occasioni precedenti. Non è un caso che il campano senta la pressione del momento, dato che voci di un possibile esonero si stanno progressivamente intensificando.

Palladino respinge le critiche citando il match con l’Inter del Franchi

IL COMMENTO – Il tecnico della Fiorentina ha difeso il lavoro effettuato nel corso di questa stagione, facendo riferimento anche alla prestazione di livello contro l’Inter valsa il 3-0 alla sua compagine: «Indubbiamente stiamo riscontrando delle difficoltà, si tratta di un dato oggettivo. Ma solo 20 giorni fa avevamo vinto 3-0 con l’Inter… e sembrava tutto rose e fiori. Io vedo delle critiche e un pessimismo esagerati nei riguardi della squadra».