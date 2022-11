Palladino: «Sensi? Sicuramente non è una sciocchezza! A fine partita…»

Sensi si è infortunato nel corso di Monza-Verona, uscendo dal campo in lacrime (vedi articolo). Palladini, intervenuto a DAZN al termine del match, fa il punto sulle condizioni del centrocampista di proprietà dell’Inter

SENSAZIONI – Stefano Sensi è uscito dal campo in lacrime. Il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, fa il punto sulle condizioni del centrocampista di proprietà dell’Inter: «Purtroppo ha avuto questo scontro in campo, gli è rimasta la caviglia sotto. Ho visto la scena, si è spaventato tantissimo in campo. Ora facciamo le valutazioni del caso, ci auguriamo non sia una cosa gravissima anche se a fine partita sono andato a parlare con lui ed era un pochino più tranquillo rispetto alle prime sensazioni. Sicuramente non è una sciocchezza però prima di fare valutazioni ci penseranno i dottori e gli addetti ai lavori a stabilire cosa è successo».