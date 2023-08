Palladino: «Sconfitta che ci farà bene, con l’Inter farci trovare pronti»

Rammarico fino a un certo punto per Palladino dopo Monza-Reggiana 1-2, a sei giorni dall’Inter. L’allenatore dei brianzoli, intervistato al termine del match dell’U-Power Stadium, spera che sia un KO salutare.

ORA L’INTER – Raffaele Palladino parla a Sport Mediaset della sconfitta del Monza in Coppa Italia contro la Reggiana: «È normale che a noi dispiace. Ci sono delle cose da mettere a posto, perché sicuramente in qualcosina siamo mancati stasera, però ai ragazzi non posso rimproverare nulla. Diciamo che questa partita ti deve far capire che bisogna alzare un po’ il livello, perché tra qualche giorno inizia il campionato. Ci farà bene questa sconfitta. Vanno trovate sempre soluzioni diverse, le squadre ti studiano ed è un campionato diverso dall’anno scorso. L’unica cosa che non dobbiamo perdere è il nostro spirito e la nostra fame che ci ha contraddistinti lo scorso anno. Bisogna continuare a lavorare, questa sconfitta la analizzeremo e capiremo cosa e dove abbiamo sbagliato, cercando di migliorare e arrivare al campionato pronti».

PROSSIMO IMPEGNO – Palladino si sofferma sulle difficoltà fisiche del Monza: «Noi lavoriamo tanto, abbiamo lavorato tanto in questi quaranta giorni. Sapete che a livello fisico lavoriamo tanto, la squadra oggi comunque è sembrata leggermente sulle gambe. Ma è stata solo una sensazione da fuori, anche perché avevamo giocatori che non avevano minutaggio nelle gambe tipo Pablo Marì, Danilo D’Ambrosio che è arrivato da una settimana e Dany Mota. Poi abbiamo chiuso con tanti giovani. Dobbiamo prendere il lato positivo di questa partita e analizzare le cose negative, sicuramente ci dovranno far riflettere e lavorare durante la settimana per arrivare alla partita contro l’Inter. Sicuramente sarà difficile, ma dovremo farci trovare pronti».