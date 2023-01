Palladino: «Monza-Inter? Errori parte del gioco, le big devono saper sopperire»

Palladino domani sfiderà la Cremonese ma torna a parlare di Monza-Inter, dopo il regalo avuto dall’arbitro Sacchi (vedi moviola). In conferenza stampa, il tecnico dei brianzoli non si nega una frecciata a Inzaghi.

POCA PREOCCUPAZIONE – Favorito da Juan Luca Sacchi in Monza-Inter, Raffaele Palladino difende l’arbitro: «Gli errori arbitrali e dei guardalinee ci possono stare, fanno parte del gioco. Il bello del calcio è anche quello. Per quanto riguarda gli arbitri io sono sempre dalla parte della buona fede, assolutamente sempre in tutto, e dico che bisogna lasciarli lavorare in maniera tranquilla e serena. Sono bravi, preparati e grandi professionisti: so quanto lavoro fanno e che preparazione hanno per arrivare alle partite. Credo sia il lavoro più difficile di tutti quelli che scendono in campo: sono sempre sotto pressione, devono scegliere in un secondo e non è facile. A volte riguardo le immagini dieci volte e non riesco a capire se c’è un errore, un fallo o un rigore: è molto complicato. Lasciamoli lavorare tranquilli, se sbagliano non c’è assolutamente malizia: gli errori sono fatti anche per migliorare».

LA RISPOSTA – Palladino replica alle dichiarazioni di Simone Inzaghi nel dopogara di Monza-Inter (vedi articolo): «Lo stimo tantissimo, per me è un bravissimo allenatore. Come dicevo gli errori arbitrali fanno parte del gioco, mi dispiace per l’errore arbitrale che c’è stato però a me piace parlare di calcio. Non mi piace stare qui a fare polemica, credo che sia un po’ riduttivo focalizzarsi solo su un errore arbitrale. Vero che a volte determinano e incidono sulla partita, però la forza di una grande squadra deve essere anche sopperire a degli errori che ci sono. Ho grande stima di mister Inzaghi, capisco il suo punto di vista».