Palladino: «Inter squadra fortissima. Cerchiamo notte magica!»

La Fiorentina ha vinto contro il Pafos per 3-2 e arriva con grande fiducia alla partita con l’Inter di domenica. Raffaele Palladino ne parla così su Sky Sport.

PARTITA ODIERNA – Raffaele Palladino ha parlato così della partita di oggi contro il Pafos: «Vittoria del gruppo, ripeto che è un grande gruppo e ringrazio i ragazzi perché sono stati molto concentrati. Non era facile, il Pafos sa giocare a calcio ed era una squadra ordinata. Non avevano mai perso in trasferta, faccio i complimenti ai miei per lo spirito, le fasi difensiva e offensiva. I due gol subiti una macchia, sono stati due errori tecnici che possono capitare. Mi è piaciuto tutto oggi. Martinez Quarta ha fatto una grande partita, l’ho provato centrocampista da scorsa settimana. Lui è un ragazzo d’oro, dà tutto e stravedo per la sua disponibilità. Può giocare in difesa e a centrocampo, ha gol nel sangue. Ha fatto bene, così come Kayode quando è entrato o Parisi. Noi allenatori veniamo qui per dire frasi fatte, io dico quello che penso però. Parliamo di gruppo, ho la grande fortuna di averlo. Danno tutto quello che hanno, possiamo crescere sotto tutti i punti di vista».

Palladino, le parole prima di Fiorentina-Inter

ANTEPRIMA – Palladino anticipa come vivrà la gara di domenica la sua squadra: «La partita con l’Inter? Sappiamo che affrontiamo una squadra forte, dobbiamo viverla con leggerezza per cercare una notte magica. Sono fortissimi, si può vincere o perdere ma ce la vogliamo giocare a viso aperto e voglio una squadra che abbia questa mentalità»