Palladino: «Inter? Mi sono emozionato! Voglio lo stesso spirito»

Palladino elogia l’Inter dopo la grande vittoria di ieri sera, che è valsa la finale di Champions League. Le parole dell’allenatore della Fiorentina. Le sue parole.

EMOZIONATO – A fare i complimenti all’Inter ci ha pensato anche Raffaele Palladino. L’allenatore della Fiorentina, che domani giocherà la semifinale di ritorno di Conference League contro il Real Betis (si riparte dal 2-1 per gli spagnoli), ha voluto fare elogi all’Inter. Il tecnico, con grandissima sportività, si è espresso in questo modo: «Voglio fare i complimenti all’Inter, ieri sera è stato fantastico. Mi sono emozionato nel vedere questa partita, che resterà nella storia del calcio italiano. Ho visto gente che ci ha creduto fino alla fine, che ha corso fino all’ultimo secondo. Noi dobbiamo mettere in campo lo stesso spirito».

CREDERCI – Al contempo, Palladino parla così della partita tra Fiorentina e Real Betis. Il tecnico viola vuole assolutamente rimontare e vincere questa partita per volare in finale allo Stadion Wrocław di Breslavia, in Polonia. «Noi non vogliamo fare meglio dell’Inter, ma vogliamo coronare questa stagione. Il percorso che hanno fatto i ragazzi è stato difficile ma bello, perché ha dato valore ai singoli. Noi ci dobbiamo credere. Abbiamo la consapevolezza che ce la possiamo fare»