Palladino: «Inter la settimana prossima? Non ci sto pensando!»

La Fiorentina ha vinto anche oggi contro il Como con il risultato di 2-0. Raffaele Palladino in conferenza stampa anticipa il match della settimana prossima contro l’Inter.

PARTITA – Raffaele Palladino e la Fiorentina hanno vinto per 2-0 contro il Como salendo al primo posto a pari punti con Atalanta e Inter. L’allenatore ha iniziato così la conferenza stampa: «Oggi non abbiamo fatto una bella partita. Il Como ci ha messo in difficoltà, gli ho fatto i complimenti perché sono una buona squadra. Non è stata la nostra miglior partita a livello tecnico, non mi piacciono queste prestazioni ma mi fanno capire i valori umani dei giocatori. Siamo rimasti dentro la partita, abbiamo grandi motivazioni. L’emblema è Beltran che rincorre gli avversari e prende ammonizione, de Gea che para come un ventenne o Sottil che entra e fa assist».

Palladino evita le domande su Fiorentina-Inter

SCONTRO DIRETTO – Palladino per ora non pensa però alla vetta della classifica: «La classifica e l’Inter domenica prossima? Credetemi che io sto pensando solo alla partita di Conference League. Le vittorie sono belle e oggi dobbiamo goderci la vittoria con leggerezza. In Europa abbiamo perso l’ultima, dobbiamo fare bene. Poi penseremo all’Inter, giocheremo ogni tre giorni fino all’inizio di gennaio. Prima ho parlato di valori e motivazioni, siamo competitivi e non vogliamo perdere. Vogliamo giocarcela con tutti, venivamo da una settimana libera. Il gruppo si è presentato con professionalità e voglia. »